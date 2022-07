F1, il forte ascendente spagnolo sulla Ferrari. Non si seguono logiche sportive, bensì aziendali e politiche? (Di lunedì 4 luglio 2022) “A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” è una delle frasi più celebri attribuite a Giulio Andreotti ed è ormai talmente entrata nell’uso comune al punto da essere diventata un proverbio popolare. Ebbene, come non si può pensare male dopo quanto accaduto ieri durante il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno? Francamente, le dinamiche della gara hanno lasciato allo spettatore la sensazione che in Ferrari abbiano fatto di tutto per tutelare Carlos Sainz, anche a discapito del compagno di squadra Charles Leclerc. Attenzione, questo non significa che il monegasco sia stato scientemente penalizzato (e quindi sabotato), bensì che la Scuderia di Maranello si sia mossa senza tenere conto delle dinamiche legate al Mondiale piloti. Per due volte allo spagnolo è stato consentito di resistere al monegasco, nonostante fosse ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) “A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” è una delle frasi più celebri attribuite a Giulio Andreotti ed è ormai talmente entrata nell’uso comune al punto da essere diventata un proverbio popolare. Ebbene, come non si può pensare male dopo quanto accaduto ieri durante il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno? Francamente, le dinamiche della gara hanno lasciato allo spettatore la sensazione che inabbiano fatto di tutto per tutelare Carlos Sainz, anche a discapito del compagno di squadra Charles Leclerc. Attenzione, questo non significa che il monegasco sia stato scientemente penalizzato (e quindi sabotato),che la Scuderia di Maranello si sia mossa senza tenere conto delle dinamiche legate al Mondiale piloti. Per due volte alloè stato consentito di resistere al monegasco, nonostante fosse ...

