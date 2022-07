Eva Henger, la vita dopo l’incidente in Ungheria: “Ho paura di uscire” (Di lunedì 4 luglio 2022) Non sarà un percorso facile. Per Eva Henger si prospetta una lunga convalescenza L’opinionista ha lasciato la clinica in cui si trovava dopo il brutto incidente stradale dello scorso aprile avvenuto in Ungheria, che ha causato anche la morte di due persone anziane. L’ex moglie di Riccardo Schicchi si è sottoposta finora a diversi interventi chirurgici. Ancora oggi Eva Henger non cammina: la 49enne si muove, infatti, con l’aiuto di una carrozzina. (continua a leggere dopo le foto) A seguito del tremendo incidente che l’ha vista coinvolta lo scorso aprile, mentre era in strada con il marito Massimiliano Caroletti, Eva Henger non riesce a spostarsi fisicamente, se non in carrozzina, e ha ancora un tutore alla gamba. Alterna giorni di serenità ad altri in cui lamenta dolori ... Leggi su tvzap (Di lunedì 4 luglio 2022) Non sarà un percorso facile. Per Evasi prospetta una lunga convalescenza L’opinionista ha lasciato la clinica in cui si trovavail brutto incidente stradale dello scorso aprile avvenuto in, che ha causato anche la morte di due persone anziane. L’ex moglie di Riccardo Schicchi si è sottoposta finora a diversi interventi chirurgici. Ancora oggi Evanon cammina: la 49enne si muove, infatti, con l’aiuto di una carrozzina. (continua a leggerele foto) A seguito del tremendo incidente che l’ha vista coinvolta lo scorso aprile, mentre era in strada con il marito Massimiliano Caroletti, Evanon riesce a spostarsi fisicamente, se non in carrozzina, e ha ancora un tutore alla gamba. Alterna giorni di serenità ad altri in cui lamenta dolori ...

