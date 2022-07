Eva Henger in carrozzina dopo l’incidente: “Adesso ho paura di uscire, sono salita in auto ed ero terrorizzata” (Di lunedì 4 luglio 2022) Eva Henger prosegue la sua lenta convalescente. dopo il drammatico incidente stradale in cui è rimasta coinvolta lo scorso aprile in Ungheria e in cui è morta una coppia di anziani, la showgirl ha lasciato la clinica nella quale era ricoverata, a Roma. La madre di Mercedesz e Jennifer ha subito numerosi interventi chirurgici, motivo per il quale porta un tutore a una gamba e, ancora oggi, si sposta in carrozzina. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Eva ha confessato di affrontare alti e bassi nel percorso di riabilitazione, sia dal punto di vista fisico che mentale: pianti di dolore si alternano così a momenti più sereni. Il tragico evento – racconta – le ha mostrato quanto la vita sia effimera, sfuggente: “Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Evaprosegue la sua lenta convalescente.il drammatico incidente stradale in cui è rimasta coinvolta lo scorso aprile in Ungheria e in cui è morta una coppia di anziani, la showgirl ha lasciato la clinica nella quale era ricoverata, a Roma. La madre di Mercedesz e Jennifer ha subito numerosi interventi chirurgici, motivo per il quale porta un tutore a una gamba e, ancora oggi, si sposta in. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Eva ha confessato di affrontare alti e bassi nel percorso di riabilitazione, sia dal punto di vista fisico che mentale: pianti di dolore si alternano così a momenti più sereni. Il tragico evento – racconta – le ha mostrato quanto la vita sia effimera, sfuggente: “Hodi. Qualche giorno fain ...

