Eva Henger dopo l'incidente stradale come sta oggi? Oggi è sulla sedia a rotelle: tornerà a camminare? FOTO (Di lunedì 4 luglio 2022) Eva Henger deve ancora riprendersi del tutto dopo il terribile incidente avuto in Ungheria insieme a suo marito Massimiliano Caroletti. La ex attrice hard è stata trasportata per diverse settimane in una clinica romana, per essere curata al meglio, ma Oggi come sta? Leggi anche: Cristina Chiabotto ha partorito, nata la seconda figlia: come si...

