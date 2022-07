Europei di Nuoto 2022 a Roma: il messaggio di Papa Francesco agli atleti (Di lunedì 4 luglio 2022) Città del Vaticano – Roma si prepara ad ospitare i Campionati Europei di Nuoto, che si svolgeranno tra le piscine del Foro Italico e le spiagge di Ostia dall’11 al 21 agosto. E in attesa dell’evento, Papa Francesco incontra i dirigenti della Lega Europea di Nuoto, ricevuti questa mattina nella biblioteca del Palazzo Apostolico, in Vaticano. “Sono contento che la nostra città torni a ospitare questa bella manifestazione sportiva”, dice il Pontefice, che, col pensiero rivolto alla guerra in Ucraina, ribadisce l’importanza dello sport come strumento di pace: “In questo momento abbiamo più che mai bisogno di sport, di sport vero, per compensare la troppa conflittualità che appesantisce il nostro mondo e purtroppo anche il continente europeo”. “Per questo ho accolto volentieri la vostra ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 luglio 2022) Città del Vaticano –si prepara ad ospitare i Campionatidi, che si svolgeranno tra le piscine del Foro Italico e le spiagge di Ostia dall’11 al 21 agosto. E in attesa dell’evento,incontra i dirigenti della Lega Europea di, ricevuti questa mattina nella biblioteca del Palazzo Apostolico, in Vaticano. “Sono contento che la nostra città torni a ospitare questa bella manifestazione sportiva”, dice il Pontefice, che, col pensiero rivolto alla guerra in Ucraina, ribadisce l’importanza dello sport come strumento di pace: “In questo momento abbiamo più che mai bisogno di sport, di sport vero, per compensare la troppa conflittualità che appesantisce il nostro mondo e purtroppo anche il continente europeo”. “Per questo ho accolto volentieri la vostra ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco agli atleti che prenderanno parte a Roma ai #Campionati europei di #nuoto: il conflitto in #Ucraina… - ilfaroonline : Europei di Nuoto 2022 a Roma: il messaggio di Papa Francesco agli atleti - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco agli atleti che prenderanno parte a Roma ai #Campionati europei di #nuoto: il conflitto in #Ucraina sia… - DisciplesDu : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco agli atleti che prenderanno parte a Roma ai #Campionati europei di #nuoto: il conflitto in #Ucraina sia… - Affaritaliani : Europei Nuoto, Papa: 'Motivo di incontro tra paesi diversi' -