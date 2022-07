Europei calcio femminile 2022, Italia-Francia in tv: canale, orario e streaming (Di lunedì 4 luglio 2022) Tutto pronto per gli Europei di calcio femminile. L’esordio delle azzurre nella fase finale della rassegna continentale avrà luogo domenica 10 luglio alle ore 21.00, al New York Stadium di Rotherham. La prima avversaria sarà la Francia, prima sfidante di un girone che vede anche Belgio e Islanda. La partita potrà essere seguita sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play ma potrete seguire la competizione anche su Sky Sport e Sky Go. Sportface.it invece vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti di gioco per seguire il debutto delle ragazze di Bertolini. Nei precedenti sono tre vittorie della Francia, quattro dell’Italia e un pareggio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Tutto pronto per glidi. L’esordio delle azzurre nella fase finale della rassegna continentale avrà luogo domenica 10 luglio alle ore 21.00, al New York Stadium di Rotherham. La prima avversaria sarà la, prima sfidante di un girone che vede anche Belgio e Islanda. La partita potrà essere seguita sui canali Rai e insulla piattaforma Rai Play ma potrete seguire la competizione anche su Sky Sport e Sky Go. Sportface.it invece vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti di gioco per seguire il debutto delle ragazze di Bertolini. Nei precedenti sono tre vittorie della, quattro dell’e un pareggio. SportFace.

