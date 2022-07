Eriksen-Manchester United | c’è l’accordo! Solbakken in Italia | Pessina al Monza e Romagnoli alla Lazio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Giornata ricca di emozioni sul fronte calciomercato. La notizia più importante arriva dall’estero: Christiane ilavrebbero raggiunto l’intesa per la prossima stagione. Il centrocampista ha accettato l’offerta di un triennale, arriva a parametro zero dopo l’ottima esperienza con il Brentford. Nelle prossime ore è atteso in città per le visite mediche e la firma del contratto. E’ pronto a mettersi a disposizione del tecnico Ten Hag, il danese è in grado di regalare tante soluzione in mediana e in posizione più avanzata. Kessie è ufficialmente un nuovo calciatore del Barcellona: contratto fino al 2026 e clausola da 500 milioni di euro. L’Arsenal ha ufficizzato l’arrivo dell’attaccante Gabriel Jesus. Roma e Newcastle avrebbero chiesto informazioni per Isco, svincolato dal Real Madrid. Ola ...

(INGHILTERRA) - IlUnited ha "perso" Paul Pogba, pronto a tornare alla Juve, ... ma è sempre più vicino all'ingaggio di Christian. Lo riporta Sky Sports UK, precisando che ...Christianè sempre più vicino a diventare un giocatore delUtd. Secondo quanto riferisce Sky Sports Uk, il centrocampista danese ha accettato l'offerta di contratto triennale proposta dallo ...Manchester United have been linked with several midfielders this summer and are now closing in on a deal for Christian Eriksen. Eriksen came through Ajax’s academy and spent six-and-a-half years ...Man United are closing in on the signing of free agent Christian Eriksen, reaching a verbal agreement on a three-year deal.