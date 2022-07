(Di lunedì 4 luglio 2022) Christian, tornato al calcio giocato nella scorsa stagione con la maglia del Brentford, sta per cominciare un'altra vita calcistica. Il danese ex Inter, svincolatosi a fine giugno, ha infatti ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - glooit : Eriksen al Manchester United, c'è accordo di principio leggi su Gloo - interclubpavia : Eriksen al Manchester United, c'è accordo di principio - garbadaru : RT @GoalItalia: Eriksen ad un passo dal Manchester United ???? É la squadra giusta? - GoalItalia : Eriksen ad un passo dal Manchester United ???? É la squadra giusta? -

...accordo con ilUnited, con cui firmerà un contratto triennale. Per i 'Red devils' si tratterà del secondo colpo di mercato dopo l'arrivo del difensore Tyrell Malacia dal Feyenoord....Christianè pronto a tornare in una delle grandi della Premier League. Secondo The Athletic ...britannica sul mondo del calcio (non solo giocato) l'accordo tra il danese e ilUnited ...Grandi manovre in mezzo al campo, soprattutto nella città di Manchester. Il calciomercato impazza e le grandi squadre continuano a ufficializzare colpi, ...I contratti devono ancora essere definiti, ma Eriksen ha raggiunto un accordo orale con gli inglesi. Ten Hag lo aveva messo in cima alla sua lista dei ...