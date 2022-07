Ergastolo per i fratelli Bianchi, le agghiaccianti parole dell'avvocato dopo la sentenza (Di lunedì 4 luglio 2022) Ergastolo per i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele. Ergastolo per aver massacrato e ucciso a calci e pugni Willy Monteiro Duarte, il 21enne ammazzato a Colleferro il 6 settembre 2020. Una sentenza durissima. Come ce la si attendeva. E dopo la lettura della sentenza, in aula di tribunale, le urla di rabbia dei fratelli Bianchi, le minacce, gli improperi. Una scena agghiacciante. Gli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, sono stati condannati rispettivamente a 23 anni e 21 anni di carcere. A caldo, ecco le parole dell'avvocato difensore dei fratelli Bianchi, Massimiliano Pica. parole che lasciano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)per i, Marco e Gabriele.per aver massacrato e ucciso a calci e pugni Willy Monteiro Duarte, il 21enne ammazzato a Colleferro il 6 settembre 2020. Unadurissima. Come ce la si attendeva. Ela lettura, in aula di tribunale, le urla di rabbia dei, le minacce, gli improperi. Una scena agghiacciante. Gli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, sono stati condannati rispettivamente a 23 anni e 21 anni di carcere. A caldo, ecco ledifensore dei, Massimiliano Pica.che lasciano ...

