“Era scritto sui muri”: ex naufraga svela tutti i complotti all’Isola dei Famosi (Di lunedì 4 luglio 2022) . Come sempre, non è tutto chiaro quello che di vede a casa Alla fine di un reality quello che conta è il verdetto e quindi il vincitore, che non sempre mette d’accordo il pubblico. Nicolas Vaporidis ha vinto alla grande l’Isola dei L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) . Come sempre, non è tutto chiaro quello che di vede a casa Alla fine di un reality quello che conta è il verdetto e quindi il vincitore, che non sempre mette d’accordo il pubblico. Nicolas Vaporidis ha vinto alla grande l’Isola dei L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

gparagone : Gli #SMS spariti tra @vonderleyen ed il CEO di #Pfizer: che fine hanno fatto? Cosa c’era scritto? Perché OGNI cos… - Beato2308 : RT @AlessandraOdri: Basta accedere ad internet per trovare dappertutto notizie del matrimonio tra la #Pascale e la #Turci. Neppure per il m… - messaggidivita : @Marinettoski @robertaradaelli Il Vate ha in frigo un prosecchino. E ci dirà che sul suo blogghe era tutto scritto dal 2011. - GiovannaBattag : RT @JamesLucasIT: L’anno seguente Kafka morì. Molti anni dopo la bambina, oramai adulta, trovò un messaggio dentro la bambola. Nella breve… - ICapovolto : RT @JamesLucasIT: L’anno seguente Kafka morì. Molti anni dopo la bambina, oramai adulta, trovò un messaggio dentro la bambola. Nella breve… -