Eppur si muove Ragioni contro il disfattismo antioccidentale

(Di lunedì 4 luglio 2022) Passata una settimana molto densa per gli eventi internazionali, e dimenticando le baruffe italiane, quale bilancio possiamo trarre sullo “stato di salute” dell’Occidente e delle democrazie liberali? Si potrebbe dire che la “family photo” dei due summit G7 e Nato sia in chiaroscuro, caratterizzata da elementi positivi e promettenti ma al contempo non priva di segnali che destano elementi di preoccupazione per il futuro delle relazioni internazionali. Cominciamo dagli aspetti positivi. È indubbio che il vertice di Elmau, culmine della Presidenza tedesca del G7, abbia confermato il senso di compattezza e di solidarietà manifestato in questi mesi dalle potenze occidentali. I membri del G7 – sia quelli parte dell’Ue che gli altri – si sono mossi in modo coordinato nell’adottare misure di supporto all’Ucraina e sanzionatorie nei confronti della Russia. E, in questo senso, è da accogliere ...