Energia, fotovoltaico sui fabbricati agricoli: pubblicato in Gazzetta il bando da 1,5 miliardi (Di lunedì 4 luglio 2022) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli. Le risorse disponibili ammontano a 1,5 miliardi di euro, provenienti dall’Investimento ‘Parco Agrisolare’ compreso nella Componente ‘Economia circolare e agricoltura sostenibile’, Missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo dell’investimento, dichiarato dal Governo, è ridurre i consumi del settore agroalimentare riqualificando le strutture produttive e utilizzando i tetti degli edifici per arrivare ad una potenza installata pari ad almeno 375.000 kW nel 2026. In particolare, come spiegato nel decreto pubblicato, il Governo intende selezionare e finanziare progetti che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) È statoinUfficiale ilper l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti dei. Le risorse disponibili ammontano a 1,5di euro, provenienti dall’Investimento ‘Parco Agrisolare’ compreso nella Componente ‘Economia circolare e agricoltura sostenibile’, Missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo dell’investimento, dichiarato dal Governo, è ridurre i consumi del settore agroalimentare riqualificando le strutture produttive e utilizzando i tetti degli edifici per arrivare ad una potenza installata pari ad almeno 375.000 kW nel 2026. In particolare, come spiegato nel decreto, il Governo intende selezionare e finanziare progetti che ...

Pubblicità

almigliodk : Ci vediamo tra 10 giorni per parlare di #energia e #rinnovabili e soprattutto di come #accellerare il processo auto… - HoneyBo00744287 : @GianniLilly Il fotovoltaico sarà difficilmente la fonte di energia che permetterà di coprire il fabbisogno energet… - Newsinunclick : Obiettivo accrescere la sostenibilità del settore e contenere i costi. Lavorare per superare il limite dell'autocon… - infoiteconomia : Kit fotovoltaico con porta per la ricarica USB a 59€: energia GRATIS - jimmy_ballando : @rescig1 @stanzaselvaggia In parte hai ragione, si sente parlare di acquedotti che perdono e invasi da pulire da qu… -