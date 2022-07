"Elon Musk non prova niente per Amber Heard", afferma una testata statunitense (Di lunedì 4 luglio 2022) Secondo quanto riportato da una testata statunitense, Elon Musk non prova più niente per Amber Heard e per questo motivo ha scelto di non testimoniare al processo. Secondo quanto rivelato da un insider a Geo News Elon Musk, che ha recentemente incontrato Papa Francesco con i suoi figli adolescenti, non ha tempo per pensare alla sua ex Amber Heard: il miliardario di Tesla è andato avanti e ha consigliato alla sua ex di fare lo stesso in un tweet di qualche settimana fa. Musk ha scelto Twitter lo scorso venerdì, la piattaforma social che sta acquistando, per condividere una foto con quattro dei suoi otto figli nella cui didascalia ha scritto: "Onorato di aver incontrato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 luglio 2022) Secondo quanto riportato da unanonpiùpere per questo motivo ha scelto di non testimoniare al processo. Secondo quanto rivelato da un insider a Geo News, che ha recentemente incontrato Papa Francesco con i suoi figli adolescenti, non ha tempo per pensare alla sua ex: il miliardario di Tesla è andato avanti e ha consigliato alla sua ex di fare lo stesso in un tweet di qualche settimana fa.ha scelto Twitter lo scorso venerdì, la piattaforma social che sta acquistando, per condividere una foto con quattro dei suoi otto figli nella cui didascalia ha scritto: "Onorato di aver incontrato ...

