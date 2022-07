Elon Musk incontra papa Francesco in Vaticano, il “giallo” della foto: spunta un piccolo pugno chiuso e si scatenano i commenti (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella foto ricordo tra Elon Musk e papa Francesco spunta un piccolo pugno chiuso. Il ritorno di Musk sul (suo) Twitter ha tinte di sacro e profano. In visita al pontefice, presso Città del Vaticano, l’eccentrico miliardario ha voluto far sapere ai suoi follower che una benedizione, ufficialmente la più alta in grado possibile, male non fa. Eccolo allora postare una foto con lui, Francesco e quattro (dei sei) figli di Musk. Difficile capire esattamente chi sia l’ultimo a destra, visto che Musk è diventato padre una prima volta con la ex moglie Justine e con la fecondazione in vitro prima di due gemelli (Xavier e Griffin) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Nellaricordo traun. Il ritorno disul (suo) Twitter ha tinte di sacro e profano. In visita al pontefice, presso Città del, l’eccentrico miliardario ha voluto far sapere ai suoi follower che una benedizione, ufficialmente la più alta in grado possibile, male non fa. Eccolo allora postare unacon lui,e quattro (dei sei) figli di. Difficile capire esattamente chi sia l’ultimo a destra, visto cheè diventato padre una prima volta con la ex moglie Justine e con la fecondazione in vitro prima di due gemelli (Xavier e Griffin) e ...

violastefanello : RT @CanditiPodcast: Quindi Elon Musk si compra Twitter? È vero che su OnlyFans si guadagna bene? E che Instagram è peggiorato? Queste e mol… - FQMagazineit : Elon Musk incontra papa Francesco in Vaticano, il “giallo” della foto: spunta un piccolo pugno chiuso e si scatenan… - CanditiPodcast : Quindi Elon Musk si compra Twitter? È vero che su OnlyFans si guadagna bene? E che Instagram è peggiorato? Queste e… - Domenico99i : @aMika_LT Non serve c'entrino, loro possono smuovere le acque, possono convincere Elon Musk io lo so - test5f1798 : -