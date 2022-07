Elodie non ha litigato con Anna Pettinelli: il vocale di Whatsapp spiega tutto (Di lunedì 4 luglio 2022) In queste ore sta tenendo banco la presunta lite avvenuta tra Elodie e Anna Pettinelli. Tra le due sarebbero volate scintille sul palco a Ostia, di fronte al pubblico dell’Rds Summer Festival. LEGGI ANCHE:– Elodie e la maturità: perchè la cantante non ha preso il diploma e si è ritirata dalla scuola tutto sarebbe iniziato dopo la richiesta del pubblico a Elodie di cantare “Niente canzoni d’amore”, brano del 2016 di Marracash, reinterpretato con grande successo dalla cantante. Anna Pettinelli è intervenuta sul palco per incitare la cantante a iniziare, scandendo bene il titolo della canzone: “Niente canzoni d’amore”. Elodie ha subito risposto: “Ho capito, scusate: Anna, tu sei sempre aggressiva con me, ci vuole ... Leggi su funweek (Di lunedì 4 luglio 2022) In queste ore sta tenendo banco la presunta lite avvenuta tra. Tra le due sarebbero volate scintille sul palco a Ostia, di fronte al pubblico dell’Rds Summer Festival. LEGGI ANCHE:–e la maturità: perchè la cantante non ha preso il diploma e si è ritirata dalla scuolasarebbe iniziato dopo la richiesta del pubblico adi cantare “Niente canzoni d’amore”, brano del 2016 di Marracash, reinterpretato con grande successo dalla cantante.è intervenuta sul palco per incitare la cantante a iniziare, scandendo bene il titolo della canzone: “Niente canzoni d’amore”.ha subito risposto: “Ho capito, scusate:, tu sei sempre aggressiva con me, ci vuole ...

abigass__ : RT @NickyInAnsia: #jeru x NIENTE CANZONI D’AMORE (Elodie) “Non farmi drammi, abbiamo senso a nostro modo L'amore esiste in natura, la copp… - FlowerKooKoo : @om_tatamic @LetMeLo_veYou @Fedie_ Elodie è solo in parte Italiana, però concordo con te! (Ci tenevo a specificarlo… - heartshreds : Chissà perché i the kolors non hanno cantato con Elodie dato che lei c’era -