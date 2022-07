Edoardo Tavassi svela se è sempre stato sincero all’Isola 16 e com’è cambiata la sua vita dopo il reality

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Èuno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione de L’Isola Dei Famosi, soltanto un infortunio lo ha privato di quel podio che sarebbesuo a mani basse. Sbarcato in Honduras come “fratello di”,ci ha messo davvero poco a mettere in luce tutta la sua straripante personalità. Un problema al ginocchio non gli ha permesso di continuare il gioco a un passo dalla finale, quella finale che poi è stata vinta dal suo amico, l’attore Nicolas Vaporidis. Rientrato in Italia,si è riappropriato dei suoi social e qualche ora fa si è divertito a rispondere alle domande dei suoi follower. Quanto manca stare sull’isola a? L’ex naufrago ha risposto con ironia: Quanto mi manca dormire sulla sabbia che è tipo cemento, quanto mi ...