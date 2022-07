“Ecco come tornare grandi”: Allegri indica l’uomo giusto per il futuro (Di lunedì 4 luglio 2022) Max Allegri è pronto a crescere e a migliorare sempre di più la sua Juve, con un’idea di mercato che stuzzica davvero la fantasia. La Juventus è una delle squadre più blasonate che possono esistere in giro per l’Europa, con i bianconeri che hanno sempre avuto a disposizione dei grandissimi campioni, ma che nell’ultimo periodo sicuramente stanno attraversando un momento davvero molto complicato, per questo motivo massimi Massimiliano Allegri sta cercando in tutti i modi di poter arrivare a un giocatore di altissimo livello internazionale, magari proprio da quella squadra che è stata in grado anche quest’anno di poter vincere la tanto ambita Champions League. LaPresseDopo nove scudetti consecutivi era normale che prima o poi ci sarebbe stato un calo di prestazione da parte della Juventus, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che si ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 4 luglio 2022) Maxè pronto a crescere e a migliorare sempre di più la sua Juve, con un’idea di mercato che stuzzica davvero la fantasia. La Juventus è una delle squadre più blasonate che possono esistere in giro per l’Europa, con i bianconeri che hanno sempre avuto a disposizione deissimi campioni, ma che nell’ultimo periodo sicuramente stanno attraversando un momento davvero molto complicato, per questo motivo massimi Massimilianosta cercando in tutti i modi di poter arrivare a un giocatore di altissimo livello internazionale, magari proprio da quella squadra che è stata in grado anche quest’anno di poter vincere la tanto ambita Champions League. LaPresseDopo nove scudetti consecutivi era normale che prima o poi ci sarebbe stato un calo di prestazione da parte della Juventus, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che si ...

Pubblicità

borghi_claudio : ????Come fare una facile polemica da parte di un qualsiasi partitino contro la Lega? *Tutorial* ???? Buongiorno. Siete… - Corriere : Come funziona la propaganda russa in Italia - angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - ManginiE : RT @La_manina__: Qual è il consumo medio giornaliero di acqua di una famiglia? 100 litri (cifra a caso)? Ok, facciamo 150. Fino a 150 litri… - damorantonio : RT @illusioneottica: E come nella migliore TRADIZIONE Televisiva ITALIANA la trasmissione MERDASET #zonabianca pronta ad OSPITARE il Giuda… -