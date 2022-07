(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) –e troppe. Prosegue l’estate nera del trasporto aereo low cost e, in particolare, quello di. Peter Bellew ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Chief operating officer, ufficialmente “per perseguire altre opportunità di business” ma soprattutto a causa dell’ondata di disservizi che la compagnia sta subendo a causa della mancanza di personale. David Morgan è stato nominatoad interim e riporterà direttamente al Ceo, Johan Lundgren. Morgan è indal 2016 e ha già trascorso quasi un anno in qualità di Chief Operating Officer ad interim nel 2019. Nonostante le rassicurazioni,si dice “assolutamente impegnata a garantire operazioni sicure e affidabili per ...

dipendenti in malattia" Al quotidiano, un portavoce diha raccontato che " a causa dell'alto tasso di contagi da Covid - 19 in tutta Europa ", la compagnia low cost " sta registrando ...Un portavoce della compagnia aerea ha sottolineato come questi problemi siano il 'risultato di alti tassi di infezioni da Covid in tutta Europa', visto che 'come tutte le aziendesta ... Easyjet, troppi ritardi e cancellazioni: salta il direttore operativo