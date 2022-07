È morto Salvatore Conca | era assessore allo sport di Bollate

infoitinterno : Lite a Palermo, morto David Salvatore Petriglieri di Comiso - quotidianodirg : #Lite a #Palermo, #morto #DavidSalvatorePetriglieri di #Comiso: E' #morto a #Palermo dopo una… - nerella_petrini : @salvatorebrizzi Il Dr Vladimir Zelenko, morto il 30 giugno scorso, ha spiegato molto bene tutto questo. Particolar… - DirettaSicilia : Comiso piange David Salvatore morto dopo pestaggio a Palermo, ricercati due nordafricani - GDS_it : Era di #Comiso la vittima dell’aggressione di via Roma: si chiamava David Salvatore Petriglieri, aveva 48 anni. È m… -

Il sindaco di Soragna (Parma) Matteo Concari, 44 anni, èin mattinata per un malore, durante una cerimonia a Salsomaggiore. Il primo cittadino stava ... prendendo il posto diIaconi ...Sono stati celebrati ieri a Comiso i funerali di DavidPetriglieri, il 48enneil 30 giugno a Palermo, al Policlinico, dove era ricoverato. Petriglieri era arrivato in ospedale tre giorni prima in gravissime condizioni per un'emorragia ...Tragedia a Salsomaggiore, dove il sindaco di una cittadina del parmense, Soragna, Matteo Concari, è morto questa mattina durante una cerimonia, stroncato da un malore. Il ...Sono stati celebrati ieri a Comiso i funerali di David Salvatore Petriglieri, il 48enne morto il 30 giugno a Palermo, al Policlinico, dove era ricoverato. Petriglieri era arrivato in ospedale tre gior ...