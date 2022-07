E’ finita | Marco e Gabriele Bianchi condannati all’ergastolo Willy ha avuto giustizia

(Di lunedì 4 luglio 2022) E’ ufficiale. I fratellisono statiper l’omicidio diMonteiro Duarte. Dopo quasi due anni dalla brutale aggressione che aveva causato la morte del 21enne di Colleferro, finalmente è stata fatta. Oggi, lunedì 4 luglio 2022, la Corte D’Assise del Tribunale di Frosinone ha emesso la sentenza definitiva: i fratellisono colpevoli di omicidio, quindi per loro la condanna è l’ergastolo. Il giorno della verità: oggi il processo ai fratelli, Pincarelli e Belleggia Dopo ‘rimpalli’ di responsabilità, lettere dal carcere per gridare tutta la loro innocenza, oggi è finalmente giunto il giorno della ‘verità’. Si è svolto questa mattina, lunedì 4 luglio, il processo ...

