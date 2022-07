Dybala al Napoli, Bellinazzo: “Lo spazio economico c’è, è un acquisto fattibile” (Di lunedì 4 luglio 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista del Il Sole 24 Ore. Ecco quanto evidenziato: “Dybala al Napoli? L’obiettivo era quello di ridurre il monte ingaggi e penso sia stato ampiamente raggiunto. Ci sono stati alcuni innesti con stipendi molto più leggeri rispetto a chi è uscito. Lo spazio c’è per fare questa operazione importante che andrebbe fatta per più motivi. Il primo sicuramente è quello di ricreare entusiasmo in questa piazza. Il Napoli non può rischiare di ridurre il tasso tecnico dell’organico perché le concorrenti si stanno attrezzando. Inter, Juventus e Milan stanno facendo colpi importanti. FOTO: Getty – Dybala Per un innesto importante ci sarebbero ragioni economiche e tecniche. Dybala è un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Marco, giornalista del Il Sole 24 Ore. Ecco quanto evidenziato: “al? L’obiettivo era quello di ridurre il monte ingaggi e penso sia stato ampiamente raggiunto. Ci sono stati alcuni innesti con stipendi molto più leggeri rispetto a chi è uscito. Loc’è per fare questa operazione importante che andrebbe fatta per più motivi. Il primo sicuramente è quello di ricreare entusiasmo in questa piazza. Ilnon può rischiare di ridurre il tasso tecnico dell’organico perché le concorrenti si stanno attrezzando. Inter, Juventus e Milan stanno facendo colpi importanti. FOTO: Getty –Per un innesto importante ci sarebbero ragioni economiche e tecniche.è un ...

Pubblicità

annatrieste : Ronaldo a Napoli, Dybala a Napoli, peccato che Chiellini già è partut ??????????? - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #Napoli #sportmediaset 'Assalto del #Bayern su #Osimhen. In quel caso #DeLaurentiis potrebbe pensare… - PallRamm : @Chiariello_CS la domanda è: perché veramente qualcuno ci ha creduto? se dybala giura amore eterno a napoli, si dec… - ilnapolionline : Laudisa, giorn.: 'Dybala? Dire che il Napoli sia in competizione è prematuro' - -