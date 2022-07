Dopo 5 anni Matteo Pessina saluta l’Atalanta: dall’equilibratore al calo post Euro 2020 (Di lunedì 4 luglio 2022) Matteo Pessina è pronto a diventare un giocatore del Monza. L’ormai ex trequartista dell’Atalanta approderà alla corte biancorossa (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 15 milioni di Euro), contando anche che porterà la fascia di capitano visto il suo passato monzese fin da giovanissimo: chiudendo un ciclo con la Dea che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Benevento-Atalanta, Serie A Sconcerti su Ilicic: “Lui si mette sul mercato. Ora vuole il Milan” Maglia Atalanta 2021-2022, il voto dei tifosi nerazzurri sulle casacche Asta-Fantacalcio: su quali giocatori dell’Atalanta bisogna puntare? Atalanta, sabato ti giochi lo scudetto: a Napoli la prova del 9 (per dare un ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 4 luglio 2022)è pronto a diventare un giocatore del Monza. L’ormai ex trequartista delapproderà alla corte biancorossa (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 15 milioni di), contando anche che porterà la fascia di capitano visto il suo passato monzese fin da giovanissimo: chiudendo un ciclo con la Dea che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Benevento-Atalanta, Serie A Sconcerti su Ilicic: “Lui si mette sul mercato. Ora vuole il Milan” Maglia Atalanta 2021-2022, il voto dei tifosi nerazzurri sulle casacche Asta-Fantacalcio: su quali giocatori delbisogna puntare? Atalanta, sabato ti giochi lo scudetto: a Napoli la prova del 9 (per dare un ...

