Domani il picco di caldo, inferno in 20 città italiane. A Roma una bambina sviene al Colosseo per il caldo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il caldo record non dà tregua in Italia e Domani, martedì 5 luglio, saranno 20 le città da bollino rosso, con livello di allerta 3, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Bollino rosso a Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Da mercoledì 6 luglio lieve calo delle morsa del caldo e le città da bollino rosso scenderanno a 9 su 27 con un aumento dei capoluoghi in giallo, livello di allerta 1. Genova e Venezia le città meno interessate dalle ondate, il capoluogo ligure oggi ha bollino verde e Domani giallo, Venezia ha bollino giallo oggi e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilrecord non dà tregua in Italia e, martedì 5 luglio, saranno 20 leda bollino rosso, con livello di allerta 3, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Bollino rosso a Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti,e Viterbo. Da mercoledì 6 luglio lieve calo delle morsa dele leda bollino rosso scenderanno a 9 su 27 con un aumento dei capoluoghi in giallo, livello di allerta 1. Genova e Venezia lemeno interessate dalle ondate, il capoluogo ligure oggi ha bollino verde egiallo, Venezia ha bollino giallo oggi e ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Domani il picco di caldo, inferno in 20 città italiane. A Roma una bambina sviene al Colosseo per il caldo… - solonapoliebas1 : @Cartabellotta Domani è martedì...non oso pensare quanti positivi ci saranno. Spero che sia il picco, ma i miei mod… - Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana: tempo stabile e temperature in aumento, oggi fino a circa 36°C, il picco tra domani e lunedì con valori p… - maio2_de : RT @Adnkronos: #Caldo record in Italia: oggi e domani il picco delle temperature. - amerigormea : RT @Adnkronos: #Caldo record in Italia: oggi e domani il picco delle temperature. -