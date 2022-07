Domani al via incentivi per le imprese creative: le istruzioni per richiederli (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Fondo per le imprese creative apre i battenti, ufficialmente, da Domani 5 luglio sulla piattaforma dedicata: con una dotazione di 40 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Quali incentivi possono ottenere le imprese creative Il Fondo per le imprese creative è rivolto a sostenere imprese di micro, piccola e media dimensione, con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, operanti nel ... Leggi su fmag (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Fondo per leapre i battenti, ufficialmente, da5 luglio sulla piattaforma dedicata: con una dotazione di 40 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delleoperanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Qualipossono ottenere leIl Fondo per leè rivolto a sosteneredi micro, piccola e media dimensione, con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, operanti nel ...

