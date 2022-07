**Dl aiuti: Zolezzi (M5S), 'mi scuso con Alfonsi, problema politico resta'** (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Mi sono espresso in maniera troppo sintetica e con termini inappropriati: me ne scuso con l'assessora Alfonsi". Così Alberto Zolezzi, deputato del Movimento 5 Stelle. "Il senso del mio intervento era chiaro: a Roma si rischia di dare spazio al ritorno di poteri occulti e mafie. Questo vale per i rifiuti e vale anche per l'occupazione degli spazi urbani, non è una novità. Ciò non ha a che vedere con la persona dell'assessora, ma il mio voleva essere un campanello d'allarme rivolto alle istituzioni locali e nazionali. Mi dispiace che nella foga dell'intervento mi sia sfuggita una battuta infelice: lungi da me l'intenzione di associare la persona dell'assessora Alfonsi alla criminalità". "Il problema politico però resta e spero che lo si ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Mi sono espresso in maniera troppo sintetica e con termini inappropriati: me necon l'assessora". Così Alberto, deputato del Movimento 5 Stelle. "Il senso del mio intervento era chiaro: a Roma si rischia di dare spazio al ritorno di poteri occulti e mafie. Questo vale per i rifiuti e vale anche per l'occupazione degli spazi urbani, non è una novità. Ciò non ha a che vedere con la persona dell'assessora, ma il mio voleva essere un campanello d'allarme rivolto alle istituzioni locali e nazionali. Mi dispiace che nella foga dell'intervento mi sia sfuggita una battuta infelice: lungi da me l'intenzione di associare la persona dell'assessoraalla criminalità". "Ilperòe spero che lo si ...

