Dl aiuti | Sensi Pd | ' Zolezzi definisce Alfonsi assessore a cosa nostra | è infamia'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Un deputato dei Cinque Stelle, Zolezzi, ha definito l'assessora Sabrina Alfonsi assessore 'a cosa nostra', da resoconto Camera. Ora, io capisco che stiamo aspettando l'oracolo, ma questa cosa è inaccettabile e se non prendono le distanze da questa infamia il problema è politico". Così Filippo Sensi del Pd su twitter. Il deputato M5S, intervenendo in aula sul dl aiuti, aveva stigmatizzato la Alfonsi perchè a piazza Vittorio a Roma "si è occupata mezza piazza, da pochi giorni, con un bar e con i tavolini, invece che mettere la gestione dei rifiuti". Per poi concludere: "Questo è l'assessore Alfonsi; l'assessore Alfonsi deve ..."

