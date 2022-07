**Dl Aiuti: Flati (M5S), 'inceneritore a Roma irricevibile, non risolve un bel niente'** (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Quello che serve a Roma non è l'inceneritore, ma investire sulla raccolta differenziata". Così Francesca Flati dei 5 Stelle intervenendo in aula in discussione generale sul dl Aiuti alla Camera. "Inoltre, il tema dell'inceneritore ha anche un problema di tempi, perchè la questione va trovata subito, delle soluzioni vanno trovate oggi e non tra 5 anni. L'inceneritore non risolverà un bel niente. Noi continuiamo quindi a considerare questa norma sull'inceneritore a Roma inaccettabile, incredibile e irricevibile". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022), 4 lug. (Adnkronos) - "Quello che serve anon è l', ma investire sulla raccolta differenziata". Così Francescadei 5 Stelle intervenendo in aula in discussione generale sul dlalla Camera. "Inoltre, il tema dell'ha anche un problema di tempi, perchè la questione va trovata subito, delle soluzioni vanno trovate oggi e non tra 5 anni. L'nonrà un bel. Noi continuiamo quindi a considerare questa norma sull'inaccettabile, incredibile e".

