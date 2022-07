Diletta Leotta, il primo piano è da incanto: utenti innamorati! ”Sei fotonica” – FOTO (Di lunedì 4 luglio 2022) . La giornalista è sempre più incantevole ogni scatto di più. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Diletta Leotta continua ad impreziosire le giornate dei suoi fans con le stories e i post sempre particolarmente piccanti. Anche se dovesse farsi vedere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 4 luglio 2022) . La giornalista è sempre più incantevole ogni scatto di più. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMcontinua ad impreziosire le giornate dei suoi fans con le stories e i post sempre particolarmente piccanti. Anche se dovesse farsi vedere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

iptvword1 : RT @dea_channel: Diletta Leotta paparazzata in vacanza in Sardegna ???????????????????? - BomberPeter18 : @EdoardoMecca1 …disse quello che lavora per Radio 105 dove presero Diletta Leotta e Ludovica Pagani proprio per i c… - dead1978tt : Diletta Leotta???? Notizie sportive al mattino - odeallavita6 : Sophie ha un’incredibile presenza scenica.A me ricorda un po Diletta Leotta e Ilary Blasi. #basciagoni - Giovanni_N0 : @bombaalbosforo C’hai ragione pure te, io so un po’ il mino raiola della fregna, seguivo diletta leotta quando face… -