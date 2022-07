Delfin | Francesco Milleri nominato presidente Sarà lui l’erede di Del Vecchio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il managerè diventatodiluidi Leonardo Del. Il consiglio di amministrazione dell’azienda con sede in Lussemburgo in un comunicato ha fatto sapere di aver preso atto «dell’entrata in carica diquale nuovo Amministratore della Società, in sostituzione del Cav. Leonardo Del, in attuazione delle disposizioni statutarie.e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, è stato altresìdi, sulla base delle indicazioni del fondatore Leonardo Del. Romolo Bardin mantiene le deleghe ...

Romolo Bardin mantiene le deleghe operative della Societa', nel suo ruolo di Amministratore Delegato di Delfin.