Decreto Agrisolare, i contributi per il fotovoltaico su tetti agricoli del Fvg (Di lunedì 4 luglio 2022) Pubblicato il Decreto Agrisolare. Franco Clementin , presidente di Cia Fvg - Agricoltori Italiani commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Agrisolare da 1,5 miliardi di euro, che dà finalmente il via libera agli investimenti per l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici a uso ...

