Davide Silvestri e Alessia Costantino sposi: le foto dell’evento, la presenza di altri Gf (Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex Grande Fratello si è unito in matrimonio con la sua fidanzata, proprio come promesso durante una delle puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini. Davide Silvestri e Alessia Costantino oggi sposi. L'ex Grande Fratello si è unito in matrimonio con la sua fidanzata, proprio come promesso durante una delle puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra i presenti anche una delle Selassié, che hanno testimoniato con foto e video. I presenti e gli assenti al matrimonio La cerimonia di Davide Silvestri e Alessia Costantino era a tema ‘country'. Pertanto, tutti gli invitati – meno gli sposi – erano in tenuta da contadino. Tra gli invitati del Gf c'erano Giucas ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex Grande Fratello si è unito in matrimonio con la sua fidanzata, proprio come promesso durante una delle puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini.oggi. L'ex Grande Fratello si è unito in matrimonio con la sua fidanzata, proprio come promesso durante una delle puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra i presenti anche una delle Selassié, che hanno testimoniato cone video. I presenti e gli assenti al matrimonio La cerimonia diera a tema ‘country'. Pertanto, tutti gli invitati – meno gli– erano in tenuta da contadino. Tra gli invitati del Gf c'erano Giucas ...

Pubblicità

LatteCondensato : RT @fanpage: Jessica Selassie e Barù insieme al matrimonio di Davide Silvestri: la foto fa impazzire i #Jeru #Gfvip - Benedetta2211 : RT @maqualdietajb: I signori Silvestri Davide e Costantino Alessia sono uniti in matrimonio ?? P.s. Jessica sulla destra #jeru https://t.c… - panevinoeansia : RT @maqualdietajb: I signori Silvestri Davide e Costantino Alessia sono uniti in matrimonio ?? P.s. Jessica sulla destra #jeru https://t.c… - maqualdietajb : I signori Silvestri Davide e Costantino Alessia sono uniti in matrimonio ?? P.s. Jessica sulla destra #jeru - Cris60077876 : RT @fanpage: Jessica Selassie e Barù insieme al matrimonio di Davide Silvestri: la foto fa impazzire i #Jeru #Gfvip -