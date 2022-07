Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono sposati

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo il Grande Fratello Vip,ha finalmente sposato. La proposta era arrivata proprio durante il reality condotto da Alfonso Signorini. La cerimonia si è tenuta presso La Lodovica, dimora di campagna a Vimercate; testimone dello sposo è stato Kekko Silvestre, cugino die leader dei Modà. Gli sposi hanno optato per un matrimonio country, dall’arrivo dello sposo in trattore, agli outfit degli invitati.ha avuto accanto a sé, nel giorno più bello della sua vita, diversi ex concorrenti del reality show. Tra gli ex gieffini erano presenti Barù (che si è occupato anche della grigliata durante il party), Giucas Casella, Jessica Selassié, Katia Ricciarelli. Non siinvece presentati per motivi di lavoro: Miriana ...

Tuttavia andando per esclusione, è facile arrivare ad una scrematura: oltre al neo sposinoci sentiamo di escludere per ovvie ragioni anche Alessandro Basciano , in coppia con Sophie ...Il giorno delle nozze è arrivato e la coppia non poteva che celebrarlo con le persone che più ...Davide Silvestri si è sposato con la sua compagna Alessia Costantino e tra gli invitati diversi ex concorrenti del GF Vip tranne due.L’ex concorrente del Gfvip, Davide Silvestri, il 3 luglio è convolato a nozze con Alessia Costantino in un matrimonio in perfetto stile country. Il ricevimento si è svolto in una dimora di campagna a ...