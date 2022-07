Damien Abad, accusato di stupro da tre donne, è stato rimosso dal ruolo di ministro per la Solidarietà in Francia (Di lunedì 4 luglio 2022) Lunedì mattina è stato annunciato un rimpasto all’interno del governo francese: sono stati cambiati alcuni ministri con l’obiettivo di dare maggior peso agli alleati del partito del presidente Emmanuel Macron, dopo che la coalizione di governo alle elezioni legislative aveva Leggi su ilpost (Di lunedì 4 luglio 2022) Lunedì mattina èannunciato un rimpasto all’interno del governo francese: sono stati cambiati alcuni ministri con l’obiettivo di dare maggior peso agli alleati del partito del presidente Emmanuel Macron, dopo che la coalizione di governo alle elezioni legislative aveva

Pubblicità

ilnida : RT @ilpost: Damien Abad, accusato di stupro da tre donne, è stato rimosso dal ruolo di ministro per la Solidarietà in Francia - ilpost : Damien Abad, accusato di stupro da tre donne, è stato rimosso dal ruolo di ministro per la Solidarietà in Francia - valentipaolo99 : #Francia ???? A un mese e mezzo dalla nomina del governo guidato da Elisabeth #Borne arriva già il #rimpasto. Fuori i… - CdT_Online : Il ministro per le solidarietà accusato di tentativi di abusi su tre donne -