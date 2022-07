Dalla Spagna: “Roma vicina a Isco, si può chiudere” (Di lunedì 4 luglio 2022) Salgono le quotazioni di Isco per prendere il posto di Mkhitaryan alla Roma. Secondo quanto riporta AS, i giallorossi hanno intensificato i contatti con Jorge Mendes per il trequartista svincolato dal Real Madrid e possono chiudere nella prossima settimana. Sul 30enne andaluso ci sono anche Siviglia, Betis e Newcastle ma i giallorossi sembrano essere in vantaggio. Il giocatore non ha ancora dato il suo ok definitivo perché vorrebbe giocare la Champions League, ma secondo AS nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il sì. Mourinho gli offre un ruolo centrale nella sua Roma, per permettergli di rilanciarsi dopo una stagione da 17 presenze stagionli. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Salgono le quotazioni diper prendere il posto di Mkhitaryan alla. Secondo quanto riporta AS, i giallorossi hanno intensificato i contatti con Jorge Mendes per il trequartista svincolato dal Real Madrid e possononella prossima settimana. Sul 30enne andaluso ci sono anche Siviglia, Betis e Newcastle ma i giallorossi sembrano essere in vantaggio. Il giocatore non ha ancora dato il suo ok definitivo perché vorrebbe giocare la Champions League, ma secondo AS nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il sì. Mourinho gli offre un ruolo centrale nella sua, per permettergli di rilanciarsi dopo una stagione da 17 presenze stagionli. SportFace.

