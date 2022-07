Cultura: al via giovedì a Cori la quinta edizione del Festival 'Come il vento sul mare' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Che danni economici, sociali, personali fanno le fake news? Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa presenterà, la sera di giovedì 7 luglio, nel borgo medievale di Cori, al Festival 'Come il vento sul mare', dati e analisi sulle false informazioni nel campo della sanità e sulla pandemia in particolare. Il Festival è alla quinta edizione, riprende dopo quasi due anni di interruzione per l'emergenza Covid". Si legge in una nota. Appuntamento al Molino7cento, Contrada Sant'Angelo 36. giovedì alle 20 ci saranno i saluti del presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli e poi il dibattito 'Quanto pesa una bufala: i costi economici e sociali delle fake news'. Con il sottosegretario ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Che danni economici, sociali, personali fanno le fake news? Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa presenterà, la sera di7 luglio, nel borgo medievale di, alilsul', dati e analisi sulle false informazioni nel campo della sanità e sulla pandemia in particolare. Ilè alla, riprende dopo quasi due anni di interruzione per l'emergenza Covid". Si legge in una nota. Appuntamento al Molino7cento, Contrada Sant'Angelo 36.alle 20 ci saranno i saluti del presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli e poi il dibattito 'Quanto pesa una bufala: i costi economici e sociali delle fake news'. Con il sottosegretario ...

Pubblicità

dinosauol : Mercoledì 6 luglio è prevista la presentazione del libro 'Dentro il vulcano. Il viaggio a Napoli di Gimbernat e Bab… - infogiovaniroma : Al via oggi la prima tappa a Villa Adriana di @villaefilmfest. Per scoprire il programma delle proiezioni - tutte… - NTR24 : Pics, firmato affidamento per i lavori di recupero del pattinodromo - ottopagine : Salerno, al via la mostra Libero De Cunzo e l'isola di Arturo #Salerno - NTR24 : Ecopunto contrada Cardoncelli, rubata la telecamera di videosorveglianza dell’Asia -