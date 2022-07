Crollo sulla Marmolada | 6 morti | 10 feriti Soccorso alpino | mancano all’appello 30 persone | poche speranze di trovarli vivi Draghi a Canazei Il Papa | “Prego per le vittime | si rispetti la natura”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Mattarella telefona al governatore trentino. Sono in corso accertamenti e verifiche sulle targhe di vetture italiane e straniere ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - posillipo55 : RT @repubblica: Crollo sulla Marmolada, il bambino di 9 anni che mancava all'appello e' a casa salvo. I dispersi sarebbero 19 - corgi_lover : RT @europaverde_it: Ai feriti e i parenti delle vittime del crollo dell’enorme seracco sulla #Marmolada vanno le nostre sentite condoglianz… -

... trentini e diversi stranieri gli escursionisti morti , al momento sono ufficialmente 6, e dispersi, sarebbero 30, dopo ildel seraccoMarmolada . Dalla Val di Fassa iniziano a trapelare ...È di 6 morti e 8 feriti, di cui due in gravissime condizioni, il bilancio deldi un enorme blocco di ghiaccio su un gruppo di alpinistiMarmolada. Il conteggio delle vittime sembra purtroppo destinato a salire, considerato il numero di dispersi. Da quanto si ...Secondo alcuni il crollo sarebbe stato causato dalle alte temperature ... "Quassù fa già caldo e in queste condizioni immagino che i soccorritori non potranno salire sul ghiacciaio alla ricerca dei ...Le previsioni ci dicono che ci aspettano ancora tre mesi di caldo, quindi l’evento avvenuto ieri sulla Marmolada, con il crollo di un intero seracco, potrebbe ripetersi con maggiore frequenza”.