Crolla il muro in una stalla per una tromba d'aria: morto un'uomo (Di lunedì 4 luglio 2022) Una violenta tromba d'aria nel Piacentino ha causato la morte di un uomo. E' successo in un'azienda agricola vicino a Besenzone, nella Bassa tra Parma e Piacenza, in località Boceto Inferiore. L'uomo è...

