Cristina Chiabotto è diventa mamma bis, il lieto annuncio sui social: fan emozionati (Di lunedì 4 luglio 2022) Cristina Chiabotto è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il 21 settembre 2019, dopo un anno di fidanzamento, Cristina ha sposato l’imprenditore Marco Roscio. In questi giorni, Cristina Chiabotto è diventata mamma bis. La showgirl ha dato il lieto annuncio ai suoi fan con un tenerissimo post su Instagram: scopriamo insieme il nome della nuova arrivata e la sua data di nascita.



