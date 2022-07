Cristiano Ronaldo, un altro messaggio al Manchester United: il portoghese non si presenta al raduno! (Di lunedì 4 luglio 2022) Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dal Manchester United. E’ arrivato un altro indizio, destinato a scatenare voci sul fronte calciomercato. Il portoghese non si è presentato al primo giorno di raduno dei Red Devils, ufficialmente per “motivazioni familiari”. Il club inglese ha preso atto della decisione e la rottura è sempre più inevitabile. Il portoghese è deluso dalla qualità della squadra, l’ultima stagione non è stata sicuramente all’altezza e i Red Devils hanno chiuso la Premier League fuori dalla zona Champions League. Cr7 è molto competitivo, pretende sempre il massimo dentro e fuori da campo. Il rapporto con compagni e allenatore non è stato idilliaco e la decisione di non presentarsi al ritiro rischia di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 luglio 2022) Il futuro diè sempre più lontano dal. E’ arrivato unindizio, destinato a scatenare voci sul fronte calciomercato. Ilnon si èto al primo giorno di raduno dei Red Devils, ufficialmente per “motivazioni familiari”. Il club inglese ha preso atto della decisione e la rottura è sempre più inevitabile. Ilè deluso dalla qualità della squadra, l’ultima stagione non è stata sicuramente all’altezza e i Red Devils hanno chiuso la Premier League fuori dalla zona Champions League. Cr7 è molto competitivo, pretende sempre il massimo dentro e fuori da campo. Il rapporto con compagni e allenatore non è stato idilliaco e la decisione di nonrsi al ritiro rischia di ...

