Cristiano Ronaldo spinge per essere ceduto: non si è presentato al raduno del Manchester United (Di lunedì 4 luglio 2022) Un nuovo indizio, destinato ad alimentare i rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo. Come riporta il Telegraph, il campione portoghese ha ottenuto... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Un nuovo indizio, destinato ad alimentare i rumors sul futuro di. Come riporta il Telegraph, il campione portoghese ha ottenuto...

Pubblicità

FrankKhalidUK : Cristiano Ronaldo & Lionel Messi stats after turning 30. - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo offerto al Napoli. Non succederà mai, ma se succede si muove pure il sismografo dall’emozione - DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - cmdotcom : #CristianoRonaldo spinge per essere ceduto: non si è presentato al raduno del #ManchesterUnited - MounirHoussein2 : RT @DiMarzio: .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari -