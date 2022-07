Cristiano Ronaldo, quanto amore per Georgina sullo yacht da 6 milioni di euro (Di lunedì 4 luglio 2022) Il rumore delle onde, una musica romantica in sottofondo, un buon pasto tutto in famiglia: Cristiano Ronaldo ha deciso di rendere noto, attraverso un post social, come si sta godendo le vacanze a ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 luglio 2022) Il rumore delle onde, una musica romantica in sottofondo, un buon pasto tutto in famiglia:ha deciso di rendere noto, attraverso un post social, come si sta godendo le vacanze a ...

Pubblicità

FrankKhalidUK : Cristiano Ronaldo & Lionel Messi stats after turning 30. - DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo offerto al Napoli. Non succederà mai, ma se succede si muove pure il sismografo dall’emozione - SportRepubblica : Cristiano Ronaldo non si presenta al raduno del Manchester United - tcm24com : Manchester United, Cristiano Ronaldo non si presenta in ritiro #cr7 #manutd -