Cristiano Ronaldo non s’è presentato alla ripresa degli allenamenti del Manchester United «per motivi familiari» (Di lunedì 4 luglio 2022) Cristiano Ronaldo non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Manchester United. Ufficialmente, per «motivi familiari». E secondo quanto fa sapere Sky Sports Uk, il club inglese ha accettato la motivazione. Ovviamente, la notizia desta un certo scalpore viste le indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi dal Times, da The Athletic e da altre autorevoli testate, che descrivono di un Ronaldo scontento e pronto ad una nuova esperienza in una squadra che gli permetta di giocare la Champions.Il Manchester United, che da oggi comincia anche formalmente l’era Ten Hag, non ha intenzione – almeno al momento – di lasciar partire il fuoriclasse ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022)non si èdel. Ufficialmente, per «». E secondo quanto fa sapere Sky Sports Uk, il club inglese ha accettato la motivazione. Ovviamente, la notizia desta un certo scalpore viste le indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi dal Times, da The Athletic e da altre autorevoli testate, che descrivono di unscontento e pronto ad una nuova esperienza in una squadra che gli permetta di giocare la Champions.Il, che da oggi comincia anche formalmente l’era Ten Hag, non ha intenzione – almeno al momento – di lasciar partire il fuoriclasse ...

