Cristiano Ronaldo: importante novità dalla Spagna, c'entra il Napoli!

Dall'Inghilterra i rumors dei giorni scorsi che non ti aspetti: il Napoli è su Cristiano Ronaldo. La notizia lanciata da The Athletic – che oggi parla di trattativa in corso con il Chelsea – ha colto tutti di sorpresa. Ma ciò che appare fuori discussione è che il futuro dell'asso portoghese è tutt'altro che scritto: l'ex Juventus e Real Madrid ha chiesto la cessione al Manchester United, e la sua assenza al raduno odierno dei Red Devils sono un segnale di totale gelo tra le parti. Da una parte, la volontà di Ronaldo di cambiare aria; dall'altra il tentativo del club inglese di fare muro, pur consapevole che l'agente di CR7, Jorge Mendes, è già al lavoro per trovare una soluzione al suo assistito.

