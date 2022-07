Crescita contagi Covid e ipotesi ritorno a misure restrittive: cosa si sa (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo due anni di pandemia c'è quasi un retaggio comune. Quello secondo cui ogni qualvolta c'è una Crescita di contagi da Covid si avanza l'ipotesi che possa corrispondere a nuove misure restrittive. Uno scenario che farebbe un certo effetto in questa fase in cui da poco si è scelto di rinunciare all'obbligo di mascherine in diverse situazioni al chiuso, benché la scelta sia comunque raccomandata. Quantomeno nelle situazioni a rischio. Situazione Covid in Italia e aumento contagi, non ci sono nuove misure restrittive al vaglio In base, però, a quanto emerge anche da fonti governative non sembra esserci all'orizzonte la possibilità di nuove restrizioni. Quantomeno in termini di obblighi. Lo si evince, ad esempio, dalle ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo due anni di pandemia c'è quasi un retaggio comune. Quello secondo cui ogni qualvolta c'è unadidasi avanza l'che possa corrispondere a nuove. Uno scenario che farebbe un certo effetto in questa fase in cui da poco si è scelto di rinunciare all'obbligo di mascherine in diverse situazioni al chiuso, benché la scelta sia comunque raccomandata. Quantomeno nelle situazioni a rischio. Situazionein Italia e aumento, non ci sono nuoveal vaglio In base, però, a quanto emerge anche da fonti governative non sembra esserci all'orizzonte la possibilità di nuove restrizioni. Quantomeno in termini di obblighi. Lo si evince, ad esempio, dalle ...

