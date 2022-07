Cremonese | il d s su Gaetano | “Ottimi rapporti con il Napoli | cosa serve per il ritorno”

(Di lunedì 4 luglio 2022) È una giornata importante in casa; quest’oggi infatti è iniziata la stagione 2022/2023. Dopo 54 anni, i grigiorossi torneranno a disputare una campionato di Serie A. I giocatori si sono radunati per le visite mediche di rito e sono pronti a mettersi a disposizione di mister Alvini. Nel frattempo, Simone Giacchetta, direttore sportivo della, ha presentato, attraverso una conferenza stampa, la prossima stagione dei grigiorossi e ha parlato anche di mercato. Mercato(Getty Images) Di seguito le sue parole: “Buongiorno a tutti, partire per la Serie A 2022-23 è una grandissima gratificazione che voglio condividere con ambiente e tifosi. Mercato? Ufficialmente è iniziato pochi giorni fa, ma laè una delle squadre che si è ...

... in ballo c'è la permanenza al Napoli , un traguardo che insegue in particolare Gianluca, pronto al grande salto dopo l'ottima esperienza alla. Le caratteristiche e i modelli. ...Il Monza pensa aCome riporta TuttoMonza, però, l'operazione è difficile perché il talento per ora non sarebbe in vendita. Dopo l'ottima esperienza con la maglia dellail giocatore ...Simone Giacchetta, Direttore Sportivo della Cremonese, ha parlato anche del futuro del calciatore del Napoli, Gianluca Gaetano.Inizia la stagione 2022-23 in casa Cremonese. Mentre i giocatori grigiorossi si sono radunati per le visite mediche e i test di rito.