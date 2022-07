Cremonese, Braida: «Mercato complicato, girano troppi pochi soldi al momento» (Di lunedì 4 luglio 2022) Ariedo Braida, consulente strategico della Cremonese, ha fatto il punto sul Mercato del club lombardo: le sue parole Ariedo Braida, in conferenza stampa, ha parlato così del Mercato della Cremonese. LE PAROLE – «In questo Mercato girano pochissimi soldi, dai bilanci si può vedere che tutti perdono tantissimo. Il Mercato è difficile, complicatissimo. Per qualsiasi operazione servono settimane, mesi e a volte rischi di non chiudere per via di impedimenti improvvisi. Ci sono anche pochi giocatori, soprattutto italiani». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ariedo, consulente strategico della, ha fatto il punto suldel club lombardo: le sue parole Ariedo, in conferenza stampa, ha parlato così deldella. LE PAROLE – «In questossimi, dai bilanci si può vedere che tutti perdono tantissimo. Ilè difficile, complicatissimo. Per qualsiasi operazione servono settimane, mesi e a volte rischi di non chiudere per via di impedimenti improvvisi. Ci sono anchegiocatori, soprattutto italiani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il dirigente della #Cremonese fa il punto sul mercato ??? - Calciomerc : Per Daniel #Maldini possibile prestito con Ariedo #Braida grande estimatore del figlio di Paolo, concorrenza fore d… - lore_coe : RT @CGrigiorosso: Ariedo Braida, dirigente della #Cremonese, tuona sul calciomercato di oggi: 'Tutte le società sono in perdita, fare merca… - CGrigiorosso : Ariedo Braida, dirigente della #Cremonese, tuona sul calciomercato di oggi: 'Tutte le società sono in perdita, fare… - mattia81742594 : @AntoVitiello Andrei alla cremonese se fossi in lui..con Braida -