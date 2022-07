Covid, Vaia: «Allo Spallanzani non ci sono casi gravi. Basta appelli che producono solo stress» (Di lunedì 4 luglio 2022) È un appello a «evitare di creare allarmi ingiustificati nella popolazione» quello lanciato dal direttore dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, di fronte alla nuova ondata di Covid. Perché se è vero che c’è un aumento dei contagi, è anche vero che «oggi Allo Spallanzani abbiamo zero ricoveri con polmoniti interstiziali gravi» e nessun giovane ricoverato. C’è «qualche caso di polmonite, ma molto più leggera e in pazienti che hanno malattie respiratorie precedenti», la maggior parte sono «over 70 con comorbilità, molti dei quali non avrebbero neanche bisogno di stare in ospedale». Dunque, «se pensiamo che in passato avevamo ricoverati in area medica con il casco per la ventilazione assistita, è evidente che stiamo vivendo un fase diversa». Vaia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) È un appello a «evitare di creare allarmi ingiustificati nella popolazione» quello lanciato dal direttore dell’Istituto, Francesco, di fronte alla nuova ondata di. Perché se è vero che c’è un aumento dei contagi, è anche vero che «oggiabbiamo zero ricoveri con polmoniti interstiziali» e nessun giovane ricoverato. C’è «qualche caso di polmonite, ma molto più leggera e in pazienti che hanno malattie respiratorie precedenti», la maggior parte«over 70 con comorbilità, molti dei quali non avrebbero neanche bisogno di stare in ospedale». Dunque, «se pensiamo che in passato avevamo ricoverati in area medica con il casco per la ventilazione assistita, è evidente che stiamo vivendo un fase diversa»....

