Covid, Speranza: 'Siamo ancora dentro la partita'. Costa: 'Nessuna restrizione in vista' (Di lunedì 4 luglio 2022) - Oltre un milione le persone attualmente positive in Italia. Secondo il sottosegretario alla Sanità comunque l'aumento dei casi sarebbe normale. Molto più cauto invece il parere del ...

AlexBazzaro : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' Raccomandiamo urgente cambio di Ministro. - Agenzia_Ansa : 'Siamo ancora dentro questa partita'. Lo ha detto il ministro della Salute Speranza riferendosi alla pandemia da Co… - AlexBazzaro : Speranza: Il #Covid è ancora una sfida di questa settimane e dobbiamo prepararci per una nuova campagna vaccinale i… - GioITA2 : RT @ottogattotto: A quei petrazzuolatori bersaniani che si sono indignati per le sue consulenze all'estero, #Renzi risponde:'Prima firmate… - Alba53056840 : RT @ottogattotto: A quei petrazzuolatori bersaniani che si sono indignati per le sue consulenze all'estero, #Renzi risponde:'Prima firmate… -