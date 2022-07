Covid sfuggito da un laboratorio Usa? Russia e Cina alleate sulla fake news (Di lunedì 4 luglio 2022) Si torna a parlare di Covid-19 e dell’ipotesi secondo cui il virus sarebbe nato in un laboratorio statunitense. Tutto nasce dalle parole di Jeffrey Sachs, economista e presidente della commissione Covid-19 di Lancet. Ecco ciò che ha dichiarato durante un evento del centro studi spagnolo Gate Center. “A mio avviso, si tratta di un errore della biotecnologia, non di un incidente di percorso naturale”, ha detto rilanciando quanto scritto nelle scorse settimane con Neil Harrison della Columbia University. Poi ha precisato che “non lo sappiamo con certezza, sia ben chiaro”, perché, ha spiegato alimentando il complottismo, “per chiare ragioni” non vogliono indagare a fondo. La frase fondamentale è questa: “Sono abbastanza convinto che sia nato dalla biotecnologia dei laboratori statunitensi, non dalla natura”. In inglese: “Out of US lab ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 luglio 2022) Si torna a parlare di-19 e dell’ipotesi secondo cui il virus sarebbe nato in unstatunitense. Tutto nasce dalle parole di Jeffrey Sachs, economista e presidente della commissione-19 di Lancet. Ecco ciò che ha dichiarato durante un evento del centro studi spagnolo Gate Center. “A mio avviso, si tratta di un errore della biotecnologia, non di un incidente di percorso naturale”, ha detto rilanciando quanto scritto nelle scorse settimane con Neil Harrison della Columbia University. Poi ha precisato che “non lo sappiamo con certezza, sia ben chiaro”, perché, ha spiegato alimentando il complottismo, “per chiare ragioni” non vogliono indagare a fondo. La frase fondamentale è questa: “Sono abbastanza convinto che sia nato dalla biotecnologia dei laboratori statunitensi, non dalla natura”. In inglese: “Out of US lab ...

Pubblicità

xxEgo : RT @Potemkin959: Jeffrey Sachs, il noto economista del Papa, dice che il covid è nato in un biolab americano ed è sfuggito di mano https://… - Rosskitty77 : RT @Potemkin959: Jeffrey Sachs, il noto economista del Papa, dice che il covid è nato in un biolab americano ed è sfuggito di mano https://… - NicoDem68621316 : RT @Potemkin959: Jeffrey Sachs, il noto economista del Papa, dice che il covid è nato in un biolab americano ed è sfuggito di mano https://… - alystrega : RT @Potemkin959: Jeffrey Sachs, il noto economista del Papa, dice che il covid è nato in un biolab americano ed è sfuggito di mano https://… - giulianol : RT @Potemkin959: Jeffrey Sachs, il noto economista del Papa, dice che il covid è nato in un biolab americano ed è sfuggito di mano https://… -