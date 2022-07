Covid, Pregliasco: “Oggi il virus è come una roulette russa, può far davvero ancora male. Malattia può innescare anche il diabete” (Di lunedì 4 luglio 2022) “Circa l’8% dei casi giornalieri riguarda persone che si reinfettano. Ma è importante rimarcare che questa fase la gran parte degli italiani è vaccinata o guarita, quindi questo fa meno danni, anche perché oggettivamente si è un po’ rabbonito. Però purtroppo c’è una narrazione sbagliata di una eccessiva benevolenza del virus, per cui molti sottovalutano il fatto che ogni giorno muoiono 60-70 persone“. Sono le parole pronunciate a “Dritti al punto”, su Cusano Italia Tv, da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano. Pregliasco cita i il problema de long Covid e adotta una metafora: “Questo virus fa davvero ancora male. In questo momento lo si può considerare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) “Circa l’8% dei casi giornalieri riguarda persone che si reinfettano. Ma è importante rimarcare che questa fase la gran parte degli italiani è vaccinata o guarita, quindi questo fa meno danni,perché oggettivamente si è un po’ rabbonito. Però purtroppo c’è una narrazione sbagliata di una eccessiva benevolenza del, per cui molti sottovalutano il fatto che ogni giorno muoiono 60-70 persone“. Sono le parole pronunciate a “Dritti al punto”, su Cusano Italia Tv, da Fabrizio, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano.cita i il problema de longe adotta una metafora: “Questofa. In questo momento lo si può considerare ...

